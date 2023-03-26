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مديرة صندوق النقد تحذر من المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 9:20 صباحًا
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

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تعاني الاسواق الاقتصادية اجمع من عدم استقرار مالي وسط العديد من المخاطر التي تشهدها الساحة العالمية، بين تداخل الازمات منها بعد الخروج من ازمة “كوفيد-19” التي ساعدت بالانهيار بسبب الحجر الطويل وبعد التعافي الجزئي دخلت الحرب الروسية الاوكرانية من الباب العريض لتمنح العالم اجمع ازمة جديدة من عدم الاستقرار المالي.

هذا وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في بكين الأحد، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 بالمئة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 بالمئة، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا.

    المصدر :
  • رويترز

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