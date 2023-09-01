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مديرة صندوق النقد تقول إنها أجرت مناقشة "مثمرة" مع الصين

منذ 36 دقيقة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها أجرت مناقشة “مثمرة” مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وإنا تتطلع إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية.

جورجيفا في زيارة للصين تستمر حتى يوم الأحد 3\9\2023 للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي آسيان ومجموعة العشرين.

وكتبت في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، الجمعة أنها التقت أيضا مع محافظ البنك المركزي الصيني المعين حديثا بان قونغ شنغ ووزير المالية ليو كون.

رفع الصندوق في يوليو\تموز تقديراته للنمو العالمي في 2023 قليلا لكنه أبقى على توقعاته للصين دون تغيير، منوها إلى ضعف وتيرة انتعاش اقتصاد البلاد وأنه لا يزال هناك خطر حدوث انكماش أكبر في قطاع العقارات.

وقال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.2 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5 بالمئة في 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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