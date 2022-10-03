الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مديرة صندوق النقد: توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا"

منذ 49 دقيقة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

A A A
طباعة المقال

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع رويترز خلال زيارة للسعودية إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم “قريبا جدا”.

وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

وقالت “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا”.

وتابعت قائلة “ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دبي
سلطة دبي تفرض غرامة على (كيه.بي.إم.جي) بخصوص حسابات أبراج
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية إيجابية للربع الأخير من العام
الذهب مقابل الدولار
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!
حارة حريك
بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل