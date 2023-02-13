مديرة منظمة التجارة العالمية: إصلاح نظام تسوية المنازعات التجارية "أولوية"

قالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (الاثنين 13-2-2023) إن إصلاح نظام تسوية المنازعات يمثل “أولوية”.

وعند سؤالها إن كانت عملية الإصلاح ستكون محل تركيز خلال الفترة المتبقية لها في المنصب حتى 2025، ردت أوكونجو إيويالا قائلة “بالتأكيد. وآمل أن يمكننا تحقيق ذلك”.

وكانت المديرة العامة تتحدث على منصة خلال القمة العالمية للحكومات.

وتعطل نظام المنظمة للتحكيم في المنازعات التجارية لأكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين بعض المحكمين خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي عهد الرئيس الحالي جو بايدن قاومت واشنطن دعوات من أعضاء المنظمة للموافقة على التعيينات، وتقود بدلا من ذلك مفاوضات بشأن إصلاح نظام فض المنازعات.

وتنتقد الولايات المتحدة ما تصفه بتجاوز منظمة التجارة العالمية في سلطاتها وإجراءاتها التي تستغرق وقتا طويلا، وكذلك تعترض بشدة على بعض قراراتها ضد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتدْخل الولايات المتحدة المرحلة الثالثة من محادثات مع الدول الأعضاء لإصلاح نظام التحكيم ومن المستهدف استئناف عمل نظام التحكيم بصورة كاملة بنهاية 2024.

وقالت أوكونجو إيويالا “ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي تواجه مشكلات. الدول النامية، وخصوصا الأقل تنمية، تجد صعوبة في الوصول إلى النظام كما أنه مكلف”.

وكررت اليوم الاثنين التأكيد على توقعات نمو تجارة السلع العالمية واحدا بالمئة في 2023.

وقالت “يلوح بصيص من الأمل في الأفق”.