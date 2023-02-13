الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مديرة منظمة التجارة العالمية: إصلاح نظام تسوية المنازعات التجارية "أولوية"

منذ 31 ثانية
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

A A A
طباعة المقال

قالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (الاثنين 13-2-2023) إن إصلاح نظام تسوية المنازعات يمثل “أولوية”.

وعند سؤالها إن كانت عملية الإصلاح ستكون محل تركيز خلال الفترة المتبقية لها في المنصب حتى 2025، ردت أوكونجو إيويالا قائلة “بالتأكيد. وآمل أن يمكننا تحقيق ذلك”.

وكانت المديرة العامة تتحدث على منصة خلال القمة العالمية للحكومات.

وتعطل نظام المنظمة للتحكيم في المنازعات التجارية لأكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين بعض المحكمين خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي عهد الرئيس الحالي جو بايدن قاومت واشنطن دعوات من أعضاء المنظمة للموافقة على التعيينات، وتقود بدلا من ذلك مفاوضات بشأن إصلاح نظام فض المنازعات.

وتنتقد الولايات المتحدة ما تصفه بتجاوز منظمة التجارة العالمية في سلطاتها وإجراءاتها التي تستغرق وقتا طويلا، وكذلك تعترض بشدة على بعض قراراتها ضد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتدْخل الولايات المتحدة المرحلة الثالثة من محادثات مع الدول الأعضاء لإصلاح نظام التحكيم ومن المستهدف استئناف عمل نظام التحكيم بصورة كاملة بنهاية 2024.

وقالت أوكونجو إيويالا “ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي تواجه مشكلات. الدول النامية، وخصوصا الأقل تنمية، تجد صعوبة في الوصول إلى النظام كما أنه مكلف”.

وكررت اليوم الاثنين التأكيد على توقعات نمو تجارة السلع العالمية واحدا بالمئة في 2023.

وقالت “يلوح بصيص من الأمل في الأفق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر في سوريا
زلزال تركيا - سوريا
كان مسيّسًا.. المعارضة السورية تنتقد تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال
طفل سوري فقد أهله يقف فوق الدمار (فرانس برس)
زلزال تركيا - سوريا
قضيّة شائكة.. ما مصير "يتامى الزلزال"؟
اليابان
زلزال في اليابان.. فهل من مخاطر "تسونامي"؟

الأكثر قراءة

الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
الدولار الأميركي
دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
مؤشر قياس الزلازل
باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"