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خلل في أنظمة المراقبة البريطانية سيكلف الشركات 126 مليون دولار

منذ 25 ثانية
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2023 11:30 صباحًا
مطار "بريطانيا"

مطار "بريطانيا"

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قال ولي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الأربعاء لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إن خسائر شركات الطيران بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا الاثنين ستبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار).

وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية من المتوقع أن يستمر لأيام.

وألغت السلطات أكثر من 1500 رحلة جوية الاثنين 28\8\2023 بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية وأدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها.

وقال وزير النقل مارك هاربر أمس الثلاثاء 29\8\2023 إن حل المشكلة سيستغرق أياما على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط يوم الاثنين، لأن الإلغاءات أثرت على جداول شركات الطيران الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها.

    المصدر :
  • رويترز

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