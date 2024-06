مدير الـ"أف بي آي" يحذر من خطر هجمات إرهابية على غرار ما حدث في موسكو

“تزايدت المخاوف من وقوع هجمات إرهابية مدروسة في الولايات المتحدة، بناءً على تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي حذّر الكونغرس من إمكانية حدوث هجمات مماثلة لتلك التي شهدتها روسيا مؤخرًا.

فقد صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، أن هناك قلقًا متزايدًا من هجوم منسق محتمل في الولايات المتحدة، على غرار هجوم تنظيم داعش خراسان “ISIS-K” في مارس على قاعة للحفلات الموسيقية في روسيا.

والتقى راي مع اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ المعنية بالتجارة والعدل والعلوم والوكالات ذات الصلة لتقديم مطالبه بمبلغ 11.3 مليار دولار للسنة المالية 25، بزيادة 661 مليون دولار عن العام الماضي.

وأخبر أعضاء اللجنة الفرعية أنه عندما التقى بهم في العام الماضي، شرح لهم كيف كانت الولايات المتحدة بالفعل في بيئة شديدة التهديد، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التهديدات من الإرهابيين الأجانب إلى مستوى آخر، وفقا لنيويورك بوست الأميركية.

وقال راي “في الوقت الذي كنت فيه مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قمنا بتعطيل العديد من الهجمات الإرهابية والمدن في جميع أنحاء البلاد”. وقال: “نحن بحاجة إلى التمويل لمواصلة حماية أميركا من الإرهاب”.

وتابع راي قائلاً إنه منذ 7 أكتوبر، شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي “دعوات مارقين” من المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف: “بالنظر إلى تلك الدعوات للعمل، فإن قلقنا الأكثر إلحاحا هو أن الأفراد أو الجماعات الصغيرة سوف يستمدون إلهاما ملتويا من الأحداث في الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات هنا في الداخل. ولكن الآن، علاوة على ذلك، هناك ما يثير القلق بشكل متزايد هو احتمال وقوع هجوم منسق هنا في أميركا، على غرار هجوم داعش-خراسان الذي شهدناه في قاعة الحفلات الموسيقية الروسية في مارس الماضي”.

وتحدث راي أيضًا عن التهديد المتزايد الذي يواجه الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، والذي كان موجودًا بالفعل قبل 7 أكتوبر، ولكنه تزايد منذ ذلك الحين.

وقال إن جرائم الكراهية ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 60٪ في الأشهر الأربعة الأولى بعد 7 أكتوبر.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: “إنهم مستهدفون من قبل إرهابيين أجانب يستلهمون أفكارًا متشددة، سواء كان داعش أو القاعدة أو غيرهم ، إنهم مستهدفون من قبل الإرهابيين وإيران ووكلائها. وهم مستهدفون من قبل المتطرفين العنيفين المحليين، كما تعلمون، العنصريون البيض وغيرهم، بالإضافة إلى الفوضويين وبعض الأشخاص المؤيدين للفلسطينيين وما إلى ذلك”.

وتابع راي: “لذلك، فإنهم مستهدفون فعليًا من قبل كل أنواع المنظمات الإرهابية الموجودة تقريبًا، الأجنبية والمحلية ولذلك فإنهم بحاجة ماسة إلى مساعدتنا، وسنقدمها لهم”.

ولكن فيما يتعلق بالميزانية، أخبر راي اللجنة الفرعية أنه إذا قام الكونغرس بتخفيض الميزانية، فسيكون لذلك عواقب “كبيرة للغاية”.

وقال للمشرعين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يتمكن من ملء حوالي 1000 منصب، مما يعني أن العمل الذي تقوم به الوكالة لحماية الناس من الإرهاب لن يكون كافياً.

وسئل راي عن كيفية إعطاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأولوية لموارده لتكون قادرة على حماية المجتمعات من التهديدات المختلفة، وحدد مصدر قلقا رئيسيا واحدا يدفع جميع الأولويات وقال راي: “لا يزال الإرهاب، الذي يشمل كلا من الإرهاب الأجنبي والإرهاب المحلي، أولويتنا الأولى”.

