الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاهتمام بتخلص اليابان من مياه مشعة "منطقي تماماً"

منذ 5 دقائق
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

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قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد إن من “المنطقي تماما” أن تجذب خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من مفاعلها النووي في فوكوشيما اهتماما كبيرا في المنطقة.

وقال جروسي أيضا إنه يتفهم أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الخطة، لكنه أضاف أن مراجعة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي خلصت إلى أنها “تتماشى مع معايير السلامة الدولية” إذا تم تنفيذها وفقا للخطة.

والتقى جروسي مع أعضاء أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد الذين عبروا عن مخاوف شعبية قوية بشأن خطة اليابان وانتقدوا النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقوبل جروسي باحتجاجات غاضبة من قبل جماعات مدنية لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة قادما من اليابان ونُظمت مسيرات في الشوارع أمس السبت لانتقاد الخطة.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية إنها تحترم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن تحليلها الخاص وجد أن تصريف المياه المشعة لن يكون له “أي تأثير ملموس” على مياهها.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين يوم الأربعاء خطوة تصريف المياه وهدد باتخاذ إجراء إذا مضت الخطة قدما.

    المصدر :
  • رويترز

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