مدير ريكورداتي المالي: تأثير هجمات البحر الأحمر على إمدادات الأدوية ضئيل

قال المدير المالي لشركة صناعة الأدوية الإيطالية ريكورداتي الخميس إن تأثير الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر على إمدادات الأدوية ضئيل.

وقال لويغي لا كورتى لرويترز إن تغيير مسار السفن بعيدا عن الشرق الأوسط عبر جنوب القارة الأفريقية يبطئ وقت تسليم بعض المكونات المستخدمة في عملية التصنيع، لكن لا يوجد نقص في المنتجات.

وأضاف أن الشركة التي مقرها ميلانو تدرس أنشطة اندماج واستحواذ محتملة لقسم الأمراض النادرة التابع لها، وتركز في المقام الأول على الولايات المتحدة، لكنها تنظر أيضا إلى أوروبا.

وقال لا كورتى “الاستراتيجية لم تتغير وتتضمن النمو العضوي للمحفظة إضافة إلى صفقات الاستحواذ”.

وأضاف “لا ينصب التركيز كثيرا على سوق معينة، بل يتزايد على المحفظة، ونواصل التعامل مع قسم الأمراض النادرة باعتباره نشاطا استثماريا ورعاية أولية متخصصة سواء بالنسبة للمنتجات الموجودة بالفعل في السوق أو المنتجات الجديدة”.

وأشار لا كورتى إلى أن الولايات المتحدة أصبحت السوق الرائدة للشركة قياسا بنصيبها من المبيعات في 2023، والذي بلغ 15.6 بالمئة، مما يضعها بفارق طفيف قبل السوق الإيطالية التي بلغت حصتها 15.3 بالمئة من إجمالي المبيعات.

وتجاوز إجمالي إيرادات الشركة الملياري يورو (2.2 مليار دولار) للمرة الأولى.

وشهدت الشركة أيضا طلبا قويا على أدوية الأنفلونزا والسعال ونزلات البرد العام الماضي، بزيادة تجاوزت التسعة بالمئة دفعته إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وقالت ريكورداتي في وقت سابق من اليوم إنها تتوقع أن يرتفع صافي الربح المعدل هذا العام إلى ما يتراوح بين 550 و570 مليون يورو، وذلك بعد أن تجاوزت الشركة التوقعات في 2023.