مدير (سي.آي.إيه) يعود إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن هدنة غزة

ذكر مصدر مطلع ومصادر بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، عاد إلى القاهرة بهدف إجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى هدنة واتفاق للرهائن في قطاع غزة.

وأحجمت (سي.آي.إيه) عن التعليق بما يتماشى مع سياسة عدم الإفصاح عن سفر مدير الوكالة خارج الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس الاثنين، أنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه “لا يلبي” مطالبها.

واليوم الثلاثاء قال نتنياهو إن أحدث اقتراح لهدنة قدمته حركة حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية، مضيفا أن الضغط العسكري لا يزال ضروريا لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو تحرك وصفه نتنياهو بأنه “خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية”.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملية العسكرية بمدينة رفح ستستمر لحين القضاء على قوات حركة حماس في المنطقة أو أن تسلم الحركة أول الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم. وأضاف في بيان “ستستمر هذه العملية حتى نقضي على حماس في منطقة رفح وفي قطاع غزة بأكمله أو حتى عودة أول رهينة”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء عن قلقه من التحركات العسكرية الإسرائيلية عند معبر رفح، وأن الهجوم على رفح قد يمثل كارثة إنسانية. وقال غوتيريش فى مؤتمر صحفى فى نيويورك إن أي هجوم على رفح سيكون خطأ استراتيجيا وأدعو كل من له تأثير على إسرائيل للعمل على أن يثنيها عنه. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة “أحث حكومة إسرائيل على الانخراط بشكل بناء في المحادثات الدبلوماسية الجارية”.