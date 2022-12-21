مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحطّ في روسيا الخميس

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو يوم غد الخميس، الـ 22 من كانون الأول/ ديسمبر.

أوليانوف أوضح خلال مؤتمر صحافي عبر “روسيا اليوم”، أن زيارة غروسي لموسكو، تأتي لبحث مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية.

كما أضاف، أن الوفد الروسي سيضم مجموعة مشتركة من وزارة الخارجية، وممثلين عن الوكالة الروسية للطاقة النووية “روس آتوم”، ودائرة الإشراف البيئي والتكنولوجي الذري “روستخنادزور”، والحرس الوطني الروسي.