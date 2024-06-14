مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من شبح المجاعة في شمال غزة

في تصريح صادم، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، عن تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في قطاع غزة، محذرًا من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في شمال القطاع. وبيّن أن الوضع الغذائي في المنطقة يزداد سوءًا، حيث لا تتوفر مواد غذائية سوى الطحين، مما يزيد من خطر المجاعة بشكل كبير.

وأكد أبو صفية أن شمال قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي يجعل الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من هذا الوضع الكارثي. وأضاف قائلاً: “نحن نواجه كارثة إنسانية حقيقية، وشبح المجاعة يلوح في الأفق إذا لم يتم التدخل العاجل لتقديم المساعدة”.

وأوضح مدير مستشفى كمال عدوان أن الوضع في شمال قطاع غزة لا يقتصر على نقص الغذاء فقط، بل يمتد ليشمل نقصًا حادًا في الموارد الطبية الضرورية لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة تتطلب تدخلاً فوريًا من قبل المجتمع الدولي لتفادي تفاقم الأزمة.

وفي ختام تصريحه، وجه أبو صفية نداء استغاثة إلى جميع المؤسسات الدولية، داعيًا إياها إلى أخذ خطر المجاعة على محمل الجد والتحرك السريع لتقديم المساعدات اللازمة. وقال: “أوجه نداء استغاثة لكل المؤسسات الدولية بأن تأخذ خطر المجاعة على محمل الجد. الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدتكم العاجلة، ولا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك”.

يأتي هذا النداء في وقت تتزايد فيه الضغوط على سكان قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وسط حصار مستمر من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقص في الموارد الأساسية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.