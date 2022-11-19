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مدير مكتب زيلينسكي: سيحل السلام حينما ندمر الجيش الروسي في أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 2:42 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن السلام في أوكرانيا سيكون ممكنا “فقط” إذا استعادت الدولة حدودها التي كانت مرسمة عام 1991.

وكتب يرماك عبر تطبيق المراسلات تيليجرام “سيحل السلام حينما ندمر الجيش الروسي في أوكرانيا ونتوصل إلى ترسيم حدود عام 1991”.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في وقت سابق من يوم السبت 19\11\2022، إن 437 طفلا أوكرانيا قُتلوا جراء الغزو الروسي.

وأصيب أكثر من 837 طفلا في حصيلة يقول مسؤولون إنها “ليست نهائية” مع استمرار مراجعة المعلومات الواردة من مناطق لا يزال القتال بها دائرا ومناطق محررة ومناطق ما زالت تحتلها القوات الروسية.

وقال مكتب المدعي العام إن منطقة دونيتسك الشرقية كانت الأكثر تأثرا حيث شهدت مقتل أو إصابة 423 طفلا.

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