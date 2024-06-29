مدينة إيسن الألمانية تشهد اشتباكاً بين متظاهرين وقوات الشرطة.. والسبب؟

شهدت مدينة إيسن الألمانية اشتباكاً بين متظاهرين وقوات الشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء المؤتمر العام لحزب “البديل من أجل ألمانيا” في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، فقد حاولت مجموعة كبيرة تجاوز الحواجز الأمنية في حوالي الساعة 5:45 صباحا، لكن الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات، دون تأكيد وقوع إصابات بين المتظاهرين.

وقالت المتحدثة إن الليلة الماضية كانت سلمية بشكل عام قبل وقوع الاشتباكات، والتي بدأت بفعالية موسيقية سلمية حضرها حوالي 5 آلاف شخص.

وتتوقع الشرطة أن يحتشد ما يصل إلى 100 ألف متظاهر في مدينة إيسن ضد المؤتمر العام لحزب البديل من أجل ألمانيا الذي يستمر لمدة يومين، حيث سيتم انتخاب زعيم جديد للحزب صاحب التوجه اليميني المتطرف.

عرقلة المؤتمر

وعلى الرغم من أن معظم التظاهرات المتوقعة ستكون سلمية، فإن الشرطة تخشى أن يستخدم نحو ألف متطرف يساري وسائل عنيفة لعرقلة المؤتمر.

ويجتمع نحو 600 مندوب من حزب “البديل من أجل ألمانيا” في قاعة غروغاهاله الداخلية بالمدينة، حيث يسعى زعيما الحزب الحاليان، أليس فايدل وتينو شروبالا، إلى إعادة انتخابهما كرئيسين مشتركين للحزب، علما بأنه لم يتقدم أي مرشح آخر لمنافستهم.

ومن جهتها، أعلنت جماعات يسارية أنها تخطط لإغلاق مداخل موقع المؤتمر هذا الصباح لمنع مندوبي الحزب من الدخول، فيما أوضحت الشرطة أنه لن يتم التسامح مع هذا الأمر.

وقد انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، يوم أمس الجمعة، حول موقع المؤتمر في إيسن، وسيتم نشرها مرة أخرى طوال فترة انعقاد المؤتمر.

الاحتجاجات الرئيسية

ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات الرئيسية اليوم بمسيرة من محطة القطار الرئيسية في المدينة، حيث يتوقع أن يتجمع ما لا يقل عن 45 ألف متظاهر في موقف للسيارات بالقرب من مكان انعقاد المؤتمر بعد ظهر اليوم.

وسوف يكون المحور الرئيسي للمؤتمر هو حملة الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي كان أداؤه فيها ضعيفا بحسب استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات.

وقد هيمنت على المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية طريقة تعامل الحزب مع مرشحه الرئيسي في انتخابات البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، وتعليقاته المثيرة للجدل حول الحقبة النازية وصلاته المحتملة مع الصين.

وبسبب تصريحات كراه حول قوات النخبة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، طُرد حزب “البديل من أجل ألمانيا” من مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي.