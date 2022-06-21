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مدينة صينية تحجب سيارات تسلا الكهربائية.. خوف على المسؤولين!

منذ 38 دقيقة
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افادت وكالة رويترز بأن مدينة بيدايهي الصينية ستحجب سيارات شركة تسلا الأميركية التي يملكها الملياردير “ايلون ماسك”.

وأشارت المعلومات الأمنية الى أن السبب وراء هذا القرار يعود الى مخاوف ترتبط بالتجسس، اذ هناك شكوك بأن مركبات تسلا تستخدم للتجسس على المسؤولين.

سيارات ماسك الكهربائية لديها ثماني كاميرات لمساعدة السائقين في عمليات الركن وتغيير الممر، وغيرهما من الخضائص.

وبسبب مخاوف بان هذه الكاميرات يمكن استخدامها لأغراض ترتبط بالتجسس، اتخذت المنطقة الساحلية القرار بمنع كل سيارات تسلا مدة شهرين على الاقل بدءًا من الاول من تموز، وفق ما ابلغ مسؤول وكالة رويترز.

المسؤول الامني، الذي لم يكشف عن هويته، اشار الى ان المنع هو نتيجة مخاوف وطنية، من دون التطرق الى تفاصيل اضافية.

وقبل اسابيع، منعت سيارات تسلا من الاستخدام على بعض الطرقات في مدينة تشينغدو، وتزامن القرار مع زيارة الرئيس الصيني الى المدينة.

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