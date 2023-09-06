الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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مدينة عربية قد تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

منذ دقيقتين
ارتفاع درجات حرارة الأرض يثير القلق

ارتفاع درجات حرارة الأرض يثير القلق

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يراقب فريق التنبؤات في “مركز طقس العرب الإقليمي” احتمالية تسجيل مدينة مكة المكرمة، درجات حرارة قد تكون الأعلى على العالم ليوم الأربعاء؛ وذلك نتيجة لتأثرها بكتلة هوائية شديدة الحرارة.

وفي التفاصيل يُتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم الأربعاء بهبوب رياح شرقية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة مجددًا لمستويات تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية؛ مما يعمل على سيطرة أجواء لاهبة ومرهقة بشكل عام، على أن تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من الجمعة.

وينوه “طقس العرب” بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الإجهاد الحراري:

– عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر.

– شرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق.

– عدم ترك الأطفال داخل المركبة؛ نظرًا للتخزين الحراري داخل المركبة.

– عدم ترك جهاز الشحن المتنقل الخاص بالهاتف داخل المركبة لاحتمالية انفجاره.

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