مذكرات اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر بتهمة استخدام الكيماوي ضد المدنيين

دعا قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا إلى اعتقال الرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سوريا.

وتأتي مذكرات الاعتقال في أعقاب تحقيق جنائي في هجومين بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

ويأتي قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار ممثلي النظام السوري بعد تحقيق جنائي دام عدة سنوات.

بالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية ورئيس القوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة ، صدرت مذكرات اعتقال بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 في الجيش السوري، واللواء بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، تشير أوامر الاعتقال إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

تم فتح التحقيق في فرنسا ردًا على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات أغسطس 2013، والتي قدمها في مارس 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون. تم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

أدلة واسعة النطاق

بالإضافة إلى شهادات مباشرة واسعة النطاق من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للحكومة السورية، ومئات العناصر من الأسلحة الكيميائية. الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

“وبإصدار مذكرات الاعتقال هذه، تتخذ فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تظل دون حساب.

ويقول هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لمضيف المشروع: “نرى فرنسا، ونأمل أن نرى دولًا أخرى قريبًا، تأخذ الأدلة القوية التي جمعناها على مدار سنوات، وتطالب أخيرًا بالمسؤولية الجنائية من أعلى المسؤولين”. التنظيم، ذاكري.

ويمثل إصدار مذكرات الاعتقال لحظة تاريخية وإشارة مهمة ليس فقط للنظام السوري، بل لجميع الدول، بأن الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية لا يمكن انتهاكه.

و كما يقول ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح فإن “هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه لحظة تاريخية – في هذه القضية، لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.

بدروه أوضح المحامي مازن درويش، المؤسس والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ( SCM) أن “إصدار القضاء الفرنسي أوامر اعتقال بحق رئيس الدولة بشار الأسد ورفاقه يشكل سابقة قضائية تاريخية. إنه انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين وخطوة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”،

ويضيف مازن درويش: “لقد كان لقضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم؛ لا أحد محصن. ونتوقع من السلطات الفرنسية أن تحترم معاناة الضحايا وحقوقهم إلى جانب قرار القضاء الفرنسي”.

قدمت شكاوى مماثلة في ألمانيا والسويد

يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الفظيعة الدولية المرتكبة على أراضي أجنبية ومحاكمتها في ظل ظروف معينة. في أكتوبر 2020، قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة العدالة المفتوحة شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

تم تقديم شكوى جنائية أخرى من قبل المنظمات غير الحكومية الثلاث في أبريل 2021 في السويد، جنبًا إلى جنب مع المدافعين عن الحقوق المدنية، ضد أعضاء رفيعي المستوى في نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية معًا أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا

منذ عام 2011، تم الإبلاغ عن أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وتوصل محققو الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن العديد من الهجمات. وقد تم استخدام الغازات السامة مثل غاز السارين والكلور والخردل في الهجمات على السكان المدنيين. وأسفرت الهجمات عن مقتل وجرح الآلاف. إن التعرض لغاز السارين أمر مهدد للحياة، وهو مؤلم، وغالباً ما يؤدي إلى إصابات خطيرة طويلة الأمد لدى من يبقون على قيد الحياة.