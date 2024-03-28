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مذكرة إسرائيلية تطالب بـ"عزل نتنياهو"!

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مارس - 2024 8:45 مساءً
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وقّع مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون في عالم التكنولوجيا الفائقة، مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله.

وذكر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي أن المذكرة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة تحت عنوان “لا نثق في نتنياهو لأنه غير مؤهل لاتخاذ قرارات في الحرب واليوم التالي لها”.

وأضافت المذكرة أن نتنياهو غارق حتى النخاع في تضارب المصالح بين واجبه ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب من أجل تأجيل محاكمته.

وأوضحت المذكرة أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط.

وفي سياق متصل، قال أهالي الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم الخميس إن حكومة تل أبيب تخلت عن أبنائهم، وذلك قبيل لقائهم الأول بنتنياهو، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن أهالي الجنود قولهم “لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حركة حماس”.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أهالي المحتجزين في غزة سيطلبون من نتنياهو إجابة على سؤال حول خططه لإعادة أبنائهم.

وأمس الأربعاء، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وتتزامن تلك التوترات في الحكومة الإسرائيلية مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات مستمرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة.

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