مذكرة اعتقال غيابية بحق روائي روسي انتقد الحرب على أوكرانيا

أكد كاتب روايات الخيال العلمي، الروسي دميتري غلوخوفسكي أن القضاء الروسي وجه اتهامات اليه تتعلق بإهانة الجيش الروسي على إنستغرام وتحميله الرئيس، فلاديمير بوتين، مسؤولية الهجوم على أوكرانيا.

تأكيد غلوخوفسكي، جاء تعليقاً على قرار غيابي أصدرته محكمة روسية، الثلاثاء، يقضي باعتقالع ، لمعارضته غزو بلاده لأوكرانيا، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.

وانتقد الكاتب البالغ 42 عاما والذي يعتقد أنه يعيش خارج روسيا الحرب في أوكرانيا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات رأي في الصحافة الغربية.

وقال غلوخوفسكي على تطبيق تلغرام “أنا متهم بإهانة القوات المسلحة الروسية بسبب منشور على إنستغرام”.

وأضاف “أنا على استعداد لتكرار كل ما قيل هناك: أوقفوا الحرب. اعترفوا بأن هذه حرب ضد الأمة بكاملها وأوقفوها”.

وأدرجت وزارة الداخلية اسم مؤلف رواية “مترو 2033” الخيالية الصادرة عام 2002 والتي تدور أحداثها بعد تعرض موسكو لهجوم نووي، على قائمة المطلوبين.

وأمرت محكمة مقاطعة باسماني في موسكو باعتقال غلوخوفسكي غيابيا.

وتشهد روسيا حملة قمع غير مسبوقة تستهدف الأصوات المعارضة، وقد أصدرت السلطات قانونا يفرض عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاما لمن ينشر معلومات عن الجيش تعتبرها الحكومة كاذبة.

وغادر عشرات آلاف الروس بلادهم منذ بدء الحرب في أوكرانيا.