مذكرة تفاهم "إماراتية - بريطانية" للنهوض بقطاع الطاقة والعمل المناخي

قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وزارة الطاقة وقعت (الجمعة 13-1-2023) مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية للنهوض بقطاع الطاقة والعمل المناخي.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قوله إن “مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفض الكربون وبأسعار معقولة وآمنة ومستدامة.”

وأضافت الوكالة أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا التعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية والهيدروجين منخفض الكربون وتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والمتجددة.