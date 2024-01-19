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مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع تجمع الفلبين وكندا

منذ 24 ثانية
علم الفلبين

علم الفلبين

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وقعت الفلبين وكندا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع الجمعة في خطوة قال وزير الدفاع الفلبيني إنها قد تؤدي لاحقا إلى إبرام اتفاقية بشأن القوات بين البلدين.

وقال وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو في بيان “يسرني أن أسمع بأن هناك نية قوية لدى الجانبين لتوطيد العلاقات وتعزيزها من خلال صياغة جوانب جديدة لعلاقاتنا الدفاعية ربما تتوج باتفاقية القوات الزائرة”.

وذكرت وزارة الدفاع أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين المؤسسات الدفاعية والعسكرية في البلدين في مجال التعليم العسكري وتبادل التدريب والمعلومات وعمليات حفظ السلام والاستجابة للكوارث.

وقال تيودورو “أقوى ما نملك هو الثقة المتبادلة… ولأننا نتعامل معا بطريقة مباشرة ومنفتحة وقائمة على القواعد، ستزداد هذه الثقة وستتجاوز التغيرات السياسية واختبارات الزمن”.

ودعمت كندا الفلبين في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي، وأيدت حكما أصدرته محكمة التحكيم الدائمة عام 2016 نص على أن مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني. وترفض الصين هذا الحكم.

    المصدر :
  • رويترز

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