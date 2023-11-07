مذكرة مسربة.. دبلوماسيون أمريكيون ينتقدون السياسة الإسرائيلية

وجه موظفو وزارة الخارجية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في مذكرة معارضة حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، قائلين إنه، يجب على الولايات المتحدة أن تكون على استعداد لانتقاد الإسرائيليين علناً.

وتشير الرسالة إلى فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج الرئيس جو بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط. وهو يعكس مشاعر العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، خصوصاً في المراتب المتوسطة والدنيا، وفقًا لمحادثات مع العديد من موظفي الوزارة بالإضافة إلى تقارير أخرى. وإذا اشتدت هذه الخلافات الداخلية، فقد يزيد ذلك من صعوبة صياغة السياسة تجاه المنطقة على إدارة بايدن.

وتحتوي المذكرة على طلبين رئيسيين: أن تدعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك توجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين التي تفضل الولايات المتحدة عمومًا الاحتفاظ بها سرًا.

وتنص الوثيقة على أن الفجوة بين الرسائل الخاصة والعامة الأمريكية “تساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وفي أحسن الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحوال تضر بها”.

المذكرة التي حصلت عليها “بوليتيكو” كتبها اثنان من الموظفين من المستوى المتوسط الذين عملوا في الشرق الأوسط، حسبما قال أحد موظفي الإدارة الذين اطلعوا على الوثيقة وتم منحهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة موضوع حساس.

وتقر المذكرة بأن لإسرائيل “حقًا والتزامًا مشروعين” في السعي لتحقيق العدالة ضد مقاتلي حماس الفلسطينيين، الذين قتلوا حوالي 1400 إسرائيلي في هجوم صادم وقع في 7 تشرين الأول. لكنها تقول إن “حجم الخسائر في الأرواح البشرية حتى الآن غير مقبول” – في إشارة إلى آلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين والعديد من الأطفال، الذين قتلتهم إسرائيل في الأيام التي تلت ذلك.

وجاء في الوثيقة أن “تسامح” الولايات المتحدة مع مثل هذا العدد المرتفع من القتلى المدنيين “يولد الشك في النظام الدولي القائم على القواعد والذي دافعنا عنه منذ فترة طويلة”. ويرى التقرير أن الولايات المتحدة يجب أن تحمل كلا من إسرائيل وحماس المسؤولية عن أفعالهما.

ومن غير المرجح أن تصل مطالب المذكرة إلى حد كبير بالنسبة لبايدن أو كبار مساعديه، على الأقل ليس في أي وقت قريب.

واستبعد الرئيس وبلينكن وآخرون المطالبة بوقف إطلاق النار، ودعموا رغبة إسرائيل في تفكيك حماس، التي تتمركز في قطاع غزة.

وتزرع حماس ترسانتها ومقاتليها في صفوف السكان المدنيين، مما يجعل من الصعب على إسرائيل تحديد الأهداف. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يحاولون تقليل عدد الوفيات بين المدنيين إلى الحد الأدنى، لكن عدداً معيناً منهم أمر لا مفر منه بالنظر إلى كيفية وضع حماس لأفرادها وأصولها.

وقام فريق بايدن بشكل متزايد بتحويل رسائله العامة للتأكيد على أهمية حماية المدنيين واتباع القانون الدولي. لكنها تجنبت إلى حد كبير الانتقاد العلني المباشر للأفعال الإسرائيلية.

وعقد بلينكن جلسات استماع مع مجموعات من الموظفين غير الراضين عن مسار السياسة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي رسالة إلى الموظفين الشهر الماضي، شدد بلينكن على أهمية السماح بالخلافات داخل الإدارة والاستماع إليها.