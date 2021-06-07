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مذكرة نيابية لطرح الثقة بوزيرة الطاقة الأردنية على خلفية حادث انقطاع الكهرباء

7 - يونيو - 2021
الاردن

الاردن

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تبنى النائب في البرلمان الأردني ضرار الحراسيس، مذكرة نيابية لطرح الثقة بوزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة في ايار الماضي.

قال الحراسيس بتصريح لوكالة “عمون” الإخبارية، إنه كان على الوزيرة زواتي تقديم استقالتها من باب تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية.

استذكر الحراسيس أحداث مستشفى السلط والتي تحمل فيها وزير الصحة السابق نذير عبيدات المسؤولية الأخلاقية والأدبية قبل تشكيل أي لجنة مقدما استقالته من الحكومة، إضافة إلى استقالة وزيرين في الحكومة الحالية لخرقهما قانون الدفاع المتعلق بقيود كورونا.

أضاف الحراسيس أنه وجب على مجلس النواب أن يقف وقفة وطنية ويطرح الثقة في الوزيرة زواتي.

وبين الحراسيس أنه سيبدأ بجمع التواقيع على المذكرة النيابية تمهيدا لرفعها إلى رئاسة المجلس النيابي.

من الجدير ذكره، أن الدورة الحالية لمجلس النواب تنتهي يوم الخميس المقبل، وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر حزيران الجاري، وذلك بحسب “عمون”.

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