مذيعة إيرانية تكشف … نجاد يخطط لاغتيال خامنئي عن طريق “الجن”

زعمت مذيعة إيرانية في التلفزيون الرسمي أن الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، خطط لاغتيال مرشد النظام علي خامنئي عن طريق ”الجن“.

وأضافت المذيعة آمنة سادات ذبيح بور، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ”انستغرام“، أن ”نجاد سعى للعودة إلى السلطة عبر الاستعانة بسحرة ومنجمين؛ وذلك لكي يقوموا بشيء ينتهي بوفاة المرشد في أسرع وقت“.

وكشفت ”ذبيح بور“، التي عملت لسبع سنوات في تغطية أخبار الحكومة الإيرانية وشخص الرئيس السابق، أن ”نجاد نسق مع مستشاره المقرب، أسفنديار رحيم مشايي؛ لكي يتمكن السحرة من الاستعانة بالجن في هذا الصدد“.

وأردفت المذيعة الإيرانية بقولها: إن ”نجاد متعطش للسلطة إلى حد أن تحول من خادم الشعب إلى خائن للأمة، وأما السحر الذي افتُعل للمرشد فيجب إبطال مفعوله“، فيما توعدت في نهاية منشورها بالكشف عن وثائق تدين أحمدي نجاد في القريب العاجل.

وتؤكد وسائل إعلام إيرانية أن نجاد دخل في خلاف غير مباشر مع المرشد علي خامنئي، حيث تعرض عدد من المستشارين المقربين من نجاد للاعتقال والسجن في قضايا فساد، فيما اعتبر نجاد هذه القضايا ”تصفية حسابات“ من قبل النظام ضده.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت في وقت سابق عن مساعٍ يقودها نجاد للتقرب من مجتبى خامنئي أشهر أبناء المرشد الإيراني؛ وذلك للتأثير على موقف الأخير من احتمالية ترشح نجاد للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب “إرم نيوز”.