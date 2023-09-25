مذيع أمريكي مشهور يكشف فحوى لقائه مع رئيس الإمارات

قال “تاكر كارلسون” المذيع الأمريكي المعروف إنه عاد من العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل مدة قصيرة، و كان هناك من أجل لقاء الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

و أضاف “كارلسون” خلال حديث له مع وسيلة إعلامية سويسرية: “إن محمد بن زايد يمتاز بحكمة كبيرة، و يبهر من يقابله بشدة تواضعه، ويترك انطباعاً ممتازاً لدى أي شخص يلتقيه”.

و شرح “تاكر” الصديق المقرب لرجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك” وجهة نظره حيال رئيس الإمارات بالقول: أجريتُ حوارات كثيرة خلال مسيرتي الإعلامية المهنية مع عدد كبير من الرؤساء و الزعماء العالميين، لكن ميزة محمد بن زايد أنه لا يزعم معرفة كل شيء، و أحياناً يتوقف عن الإجابات بالقول لا أعلم و لست متأكداً، و هي صفة يفتقدها الإعلامي حين يحاور رئيساً لأمريكا أو مرشحاً رئاسياً.

يذكر أن “تاكر كارلسون” غادر المحطة الأميركية الأشهر فوكس نيوز بداية العام الجاري، و يقدم حالياً برنامجاً خاصاً به على حسابه الرسمي في منصة X “تويتر سابقاً”، وقد حصدت مقابلته الأخيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب أرقام مشاهدات ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ المنصات الإعلامية.

المذيع الاميركي الشهير Tucker CArlson: " الشيخ محمدبن زايد .. هو القائد الأكثر إثارة للإهتمام والأكثر حكمه الذي تحدثت إليه على الإطلاق .. "🇦🇪 pic.twitter.com/1ppcUdKnOl — هاني مسهور (@hsom67) September 24, 2023

وتداول مدونون إماراتيون و عرب تصريحات “كارلسون” و نشروا مقاطع منها، معبرين عن فخرهم بها، وأنه قال كلاماً مهماً يظهر الجانب الشخصي والمهني لزعيم الإمارات محمد بن زايد الذي تولى الحكم في بلاده قبل عام و نصف تقريباً بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

🔴 (لقاء مترجم) .. ، تاكر كارلسون ، الإعلامي الأمريكي الشهير في قناة FOX سابقاً : الشيخ #محمد_بن_زايد ، هو الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر حكمةً وتواضعاً ، والتواضع شرط أساسي للحكمة ، ولم أتأثر بأي قائد وزعيم من قبله مطلقاً .. 🇦🇪#الامارات pic.twitter.com/JDyHhl0WMU — ؏ـبٻۧد (@obai1d) September 24, 2023