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مذيع أمريكي مشهور يكشف فحوى لقائه مع رئيس الإمارات

منذ 5 دقائق
محمد بن زايد

محمد بن زايد

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قال “تاكر كارلسون” المذيع الأمريكي المعروف إنه عاد من العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل مدة قصيرة، و كان هناك من أجل لقاء الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

و أضاف “كارلسون” خلال حديث له مع وسيلة إعلامية سويسرية: “إن محمد بن زايد يمتاز بحكمة كبيرة، و يبهر من يقابله بشدة تواضعه، ويترك انطباعاً ممتازاً لدى أي شخص يلتقيه”.

و شرح “تاكر” الصديق المقرب لرجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك” وجهة نظره حيال رئيس الإمارات بالقول: أجريتُ حوارات كثيرة خلال مسيرتي الإعلامية المهنية مع عدد كبير من الرؤساء و الزعماء العالميين، لكن ميزة محمد بن زايد أنه لا يزعم معرفة كل شيء، و أحياناً يتوقف عن الإجابات بالقول لا أعلم و لست متأكداً، و هي صفة يفتقدها الإعلامي حين يحاور رئيساً لأمريكا أو مرشحاً رئاسياً.

يذكر أن “تاكر كارلسون” غادر المحطة الأميركية الأشهر فوكس نيوز بداية العام الجاري، و يقدم حالياً برنامجاً خاصاً به على حسابه الرسمي في منصة X “تويتر سابقاً”، وقد حصدت مقابلته الأخيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب أرقام مشاهدات ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ المنصات الإعلامية.

وتداول مدونون إماراتيون و عرب تصريحات “كارلسون” و نشروا مقاطع منها، معبرين عن فخرهم بها، وأنه قال كلاماً مهماً يظهر الجانب الشخصي والمهني لزعيم الإمارات محمد بن زايد الذي تولى الحكم في بلاده قبل عام و نصف تقريباً بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

 

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