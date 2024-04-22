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مراجعة للأمم المتحدة تجد أن "الأونروا" لديها إجراءات حياد "قوية"

منذ 34 دقيقة
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خلصت مراجعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات مستمرة.

وجاء في تقرير، قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.

وعينت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بالأونروا في فبراير شباط بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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