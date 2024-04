مراسل يسأل بايدن إن كان سيتخلى عن إسرائيل.. شاهد كيف رد عليه!

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة.

وخلال مغادرته البيت الأبيض، سئل بايدن عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتنياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فأجاب “لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به” حاليا.

وسخر الرئيس الأميركي من سؤال إن كان يتخلى عن دعم إسرائيل، حيث رد على الصحفي الذي وجهه قائلا “من أين أنت يا رجل”، قبل أن يتساءل “هل هذا سؤال جدي؟”.

Reporter: "Did you threaten to stop military aid to Israel?"

Pres. Biden: "I asked them to do what they're doing." Reporter: "Are you abandoning Israel?"

Pres. Biden: "Where you from, man?"

Reporter: "Are you abandoning Israel?"

Pres. Biden: "Is that a serious question?" pic.twitter.com/vDtEWf8knJ

