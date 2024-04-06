مراسل يسأل بايدن إن كان سيتخلى عن إسرائيل.. شاهد كيف رد عليه!

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة.

وخلال مغادرته البيت الأبيض، سئل بايدن عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتنياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فأجاب “لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به” حاليا.

وسخر الرئيس الأميركي من سؤال إن كان يتخلى عن دعم إسرائيل، حيث رد على الصحفي الذي وجهه قائلا “من أين أنت يا رجل”، قبل أن يتساءل “هل هذا سؤال جدي؟”.

Reporter: "Did you threaten to stop military aid to Israel?"

Pres. Biden: "I asked them to do what they're doing." Reporter: "Are you abandoning Israel?"

Pres. Biden: "Where you from, man?"

Reporter: "Are you abandoning Israel?"

Pres. Biden: "Is that a serious question?" pic.twitter.com/vDtEWf8knJ — Howard Mortman (@HowardMortman) April 5, 2024

وكان بايدن قد حذر الخميس، بجعل الدعم المقدم للهجوم الإسرائيلي على غزة مرهونا بخطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لضمان سلامة موظفي الإغاثة والمدنيين ،ساعيا للمرة الأولى لاستغلال المساعدات الأمريكية في التأثير على النهج العسكري الإسرائيلي.

وجاء التحذير، الذي نقله البيت الأبيض عن بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب هجوم إسرائيلي على قافلة لمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية هذا الأسبوع أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.

وحفز الهجوم دعوات جديدة من زملاء بايدن بالحزب الديمقراطي لوضع شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وقالت إسرائيل إن الهجوم ناتج عن خطأ.

ويقاوم الرئيس الأمريكي، الداعم الدائم لإسرائيل، الضغوط لحجب المساعدات أو وقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل. وهذه أول مرة يهدد فيها بفرض شروط محتملة على المساعدات، وهو تطور يمكن أن يغير شكل الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر