مراسم تتويج الملك تشارلز ستشمل دعوة للعامة

قال مكتب رئيس أساقفة كانتربري إن مراسم تتويج الملك تشارلز التي تقام، السبت، المقبل ستشمل دعوة للعامة لأداء قسم الولاء للملك وورثته وورثة العرش، في الوقت الذي نشر فيه نصوص الطقوس التي ستستخدم في المراسم.

وتمت إدراج دعوة العامة لتقديم الولاء من خلال المشاركة في “جوقة من ملايين الأصوات” ضمن العناصر المستحدثة إلى جانب المراسم القديمة في بيان صادر عن مكتب رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال المكتب بهذا الشأن “كل من يرغب في ذلك، في الدير وأي مكان آخر، يقولون معا: أقسم على الولاء الحقيقي لجلالتك، ولورثتك وخلفائك وفقا للقانون. فليساعدني الرب”.

وللمرة الأولى أيضا سوف تشمل مراسم التتويج استخدام لغات أخرى مرتبطة بالجزر البريطانية، إذ يشمل صلاة بالويلزية وترنيمة بالويلزية والغيلية الاسكتلندية والغيلية الأيرلندية، كما ستتمكن نساء أساقفة من المشاركة.

ومن المقرر أن يتوج تشارلز، الذي صار عاهلا للمملكة المتحدة و14 بلدا آخر بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر أيلول، في السادس من مايو أيار في حفل مليء بالفخامة والعظمة وله مغزى ديني مهيب.

وقال ويلبي عبر تويتر “هذا التتويج يحيي تقاليد عمرها أكثر من ألف عام كما أنه يضم نصوصا جديدة ومنقحة وعناصر أخرى، ومشاركة للشعب من جميع الأعمار والكثير من الأديان والخلفيات- مثلما نتطلع معا بأمل”.