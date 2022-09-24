مراقبو الحركة الجوية في أفريقيا يعلقون إضرابهم

أعلن اتحاد نقابات مراقبي الحركة الجوية، السبت، تعليق إضراب للمراقبين مدته 48 ساعة في غرب ووسط أفريقيا.

وأدى إضراب المراقبين الذي بدأ أمس الجمعة إلى وقف الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة وتقطع السبل بمئات المسافرين في المطارات اليوم السبت.

وقال الاتحاد، الذي كان قد دعا لهذا الإضراب، في بيان إنه قرر تعليق إشعار الإضراب لمدة عشرة أيام على الفور للسماح بإجراء مفاوضات.

وأضاف في البيان “سيتم توفير خدمات الحركة الجوية في جميع المجالات الجوية والمطارات التي تديرها وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر اعتبارا من اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 الساعة 1200 بتوقيت جرينتش”.

وأضرب العاملون في وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر، التي تنظم مراقبة الحركة الجوية في 18 دولة، عن العمل يوم الجمعة خلال نزاع بشأن ظروف العمل والرواتب، في تحد لأحكام قضائية وحظر حكومي يمنعهم من القيام بذلك.

وقال صحفيون من رويترز في مطار بليز دياني الدولي بالسنغال وفي الولايات المتحدة إن الرحلات الجوية من وإلى أوروبا والولايات المتحدة توقفت مساء الجمعة وهو من الأيام المزدحمة بالسفر.