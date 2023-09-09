مراكش.. الزلزال يُدمّر مبان أثريّة مدرجة في قائمة "اليونسكو"

من انهيارات سور أثري في مراكش

كشف سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر اليوم السبت، أنّ بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

كما عرض التلفزيون المحلي صورًا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

وأظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصًا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أنّ المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور. وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترًا (226 قدمًا) باسم “سقف مراكش”.

كما نشر مغاربة مقاطع مصورة تظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال المسؤول في المنطقة إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

وأكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنّها “المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل” في البلاد.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، مركزه يقع في إقليم الحوز.