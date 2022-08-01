الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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مرة أخرى.. نتيجة اختبار كوفيد لدى بايدن إيجابية

منذ ساعة واحدة
جو بايدن

جو بايدن

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قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن إن اختبار هذا الأخير للكشف عن كوفيد-19 جاء إيجابيا اليوم الواقع في 1 أب كما كان متوقعا.

وأضاف الطبيب كيفن أوكونور، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، أن الرئيس ما زال يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل إجراءات العزل.

وأوضح الطبيب أن الرئيس الديمقراطي، البالغ من العمر 79 عامًا، لا يزال في الحجر “حرصا منه على حماية” من حوله.

كانت نتيجة فحص جو بايدن إيجابية في 21 يوليو مع “أعراض خفيفة” وخرج من الحجر الأربعاء بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية.

لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى السبت.

ووصف أوكونور ظهور نتيجة إيجابية بعد النتيجة السلبية بأنه حالة “ارتداد” رصدت في نسبة صغيرة من المرضى الذين تناولوا، على غرار الرئيس بايدن، عقار “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يعمل هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي ينتجه مختبر “فايزر”، عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر. وبالتالي، إبطاء تفشي المرض.

يوصى باستخدام “باكسلوفيد” في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض.

    المصدر :
  • رويترز

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