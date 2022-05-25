مرتكب مجزرة المدرسة بتكساس.. بصور وفيديو غريب

ارتفع عدد من قتلهم مراهق أميركي بولاية تكساس ظهر الثلاثاء، إلى 21 شخصا، هم اثنين من المعلمين و19 طفلا من تلاميذ مدرسة “Robb Elementary” الابتدائية، قبل أن يتصدى له عنصر من حرس الحدود ويرديه قتيلا بالرصاص داخل المدرسة التي تضم 500 طالب في بلدة Uvalde البعيدة بجنوب تكساس 120 كيلومترا عن حدود المكسيك، ومعهم قتل مدرّسة اسمها Eva Mireles ثلاثيني العمر، وآخر مدرّس عمره 44 عاما.

المقتلة التي ارتكبها اللاتيني الأصل “Salvador Ramos” بمفرده، استبعد “المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب” وجود خلفيات إرهابية لها، الا أنها “تمت لدوافع غير مفهومة” على حد ما قال حاكم تكساس “Greg Abbott “في مؤتمر صحافي الثلاثاء.

قال “أبّوت” في المؤتمر أيضا، إن راموس البالغ 18 سنة، والذي يظهر في فيديو أعلاه، وهو يقترب من المدرسة: “كان يرتدي درعا على صدره ومجهزا بمسدس، وربما ببندقية” فيما ورد عن الشرطة، أنه قتل في الصباح جدته التي تم نقلها جوا إلى المستشفى، ثم قاد سيارة “بيك أب” توجه بها الى المدرسة، ولما وصل ركنها خارجها، ودخل يطلق النار “بشكل مروّع وغير مفهوم” بحسب حاكم الولاية.

وإضافة الى ضحاياه القتلى، فان راموس جرح 17 آخرين، بينهم 15 طفلا يتم علاجهم في غرف الطوارئ بأحد المستشفيات، اضافة لرجل عمره 45 ولامرأة بعمر 66 حالتها حرجة، وقد تكون مدرّسة أيضا.

ونقلت وسائل اعلام أميركية عدة عن “رولان غوتييريز” عضو الكونغرس عن تكساس، إن حسابات راموس بوسائل التواصل “مليئة بصور بنادق اشتراها بشكل قانوني في عيد ميلاده الثامن عشر” يوم 17 مايو الجاري.

كما ظهرت له صور غريبة متداولة في مواقع التواصل، يبدو في اثنين منها وهو بتنورة نسائية، وناظرا في أخرى بشاشة هاتفه الجوال، كما وصورة للمعلمة التي قتلها، وصورة لرشاشين اشتراهما حديثا، نشرها في حسابه بموقع Instagram التواصلي، وهو حساب تم اغلاقه كبقية منصاته في المواقع التواصلية الأخرى.

واعتبرت وسائل اعلام أميركية، أن ما قام به سلفادور راموس، هو أكثر دموية من مقتل 14 طالبا في 2018 بمدرسة ثانوية، اضافة الى 3 موظفين بالغين في “باركلاند” بولاية فلوريدا، والأسوأ منذ مقتل 20 طفلا و6 موظفين في اطلاق نار عام 2012 بمدرسة ابتدائية في “ساندي هوك” بولاية كونيتيكت.