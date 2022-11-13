مرت فوق لبنان.. فيديو لصواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في سوريا

قصف الطيران الحربيّ الإسرائيلي مواقع عسكرية في سوريا بعدد من الصواريخ، مرت من فوق ساحل البترون – شكا في الأراضي اللبنانية، باتجاه الأراضي السورية.

وكان سبق القصف تحليق مكثّف فوق مناطق عدة في لبنان شملت “جبيل وعمشيت والبترون”.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات عدة وقعت في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة، حيث تتواجد ميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ 29 منذ مطلع العام 2022.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل استهدفت 29 مرة الأراضي السورية منذ مطلع العام 2022، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، وأسفرت عن إصابة وتدمير نحو 81 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 62 من العسكريين بالإضافة لإصابة 75 آخرين منهم بجراح متفاوتة