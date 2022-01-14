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مرشحة رئاسية فرنسية: هناك حاجة لتعزيز حدود الاتحاد الأوروبي

15 - يناير - 2022

المرشحة الرئاسية الفرنسية، فاليري بيكريس

اسوشيتد برس
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شددت المرشحة الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس على ضرورة تعزيز الحدود الأوروبية، وقالت إن مسألة الحدود هي المفتاح اليوم لبناء القوة الأوروبية.

وخلال زيارة لها إلى اليونان، قالت بيكريس، وهي تقف عند سفح “الأكروبوليس” في أثينا “لا توجد أوروبا بلا حدود، ومسألة الحدود هي المفتاح اليوم لبناء القوة الأوروبية”.

ومن المقرر أن تتفقد المرشحة الرئاسية الفرنسية مخيما لطالبي اللجوء في جزيرة في بحر إيجة يستخدمها المهاجرون لدخول أوروبا من تركيا المجاورة.

وحول أهمية ضبط الحدود، تحدثت بيكريس في مستهل زيارتها عن نظرتها للنموذج الأوروبي، وهو أن “هناك أبوابا ويجب أن تمر من الباب”، وأضافت “عندما نريد دخول منزل شخص، فإننا نطرق الباب ونطلب الإذن بالدخول. إنه ليس نموذجا حيث كل الأبواب مفتوحة للجميع”.

وينظر كثيرون إلى بيكريس، المرشحة عن حزب الجمهوريين المحافظ، على أنها أهم منافسي الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتوقع أن يعلن ترشحه لإعادة انتخابه في أبريل، رغم من أنه لم يعلن ذلك رسميا بعد.

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