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مرشحة للكونغرس: حماية الحدود وطرد المهاجرين يجب أن يتصدرا أولويات الإدارة الأمريكية

منذ 43 دقيقة
كاثلين ووين المرشحة الجمهورية

كاثلين ووين المرشحة الجمهورية

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أعلنت المرشحة الجمهورية إلى الكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، كاثلين ووين، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، أن حماية الحدود الأمريكية وطرد المهاجرين غير الشرعيين، يجب أن يتصدرا أولويات الإدارة الأمريكية.

وقالت ووين في حديث لوكالة “نوفوستي”: “قبل كل شيء يجب علينا ضمان أمن حدودنا ثم العمل على تطوير خطة مفصلة لطرد المهاجرين غير الشرعيين”.

وأضافت أنه لا يجب منح اللاجئين فرصة انتظار قرار ترحيلهم 10 سنوات.

وقالت: “أعتقد أن العديد من طالبي اللجوء ليس لديهم أسباب تبرر بقاءهم”.

كما حذرت من تشكيل خلايا إرهابية قوامها المهاجرون تهدد الأمن الأمريكي.

وتسجل الولايات المتحدة نموا قياسيا بعدد المهاجرين غير الشرعيين، حيث عبر الحدود الأمريكية 302 ألف مهاجر خلال الشهر الأخير.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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