مرشح بايدن لإدارة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "ينسحب"!

أعلن مرشح الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإدارة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) انسحابه من النظر في الترشح بعد “التأخير الطويل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ”.

وقال إد غونزاليس، وهو شريف مقاطعة هاريس كانتري في ولاية تكساس، الإثنين، إنه أبلغ الرئيس بقراره، وفقا لرويترز.

وعلق متحدث باسم البيت الأبيض على انسحاب غونزاليس بالقول إن “لديه المؤهلات والخبرة للقيام بهذه المهمة الهامة وكان من الممكن أن يكون قائدا عظيما” للوكالة.

وقال غونزاليس في تغريدة: “مر أكثر من عام منذ أن رشحني الرئيس لهذا المنصب المهم الذي لم يصادق عليه مجلس الشيوخ منذ إدارة أوباما”.

وقالت نسخة من خطاب الانسحاب الذي أرسله إلى بايدن، الأحد، واطلعت عليه رويترز إنه بحاجة إلى التركيز على مواجهة زيادة جرائم العنف في مقاطعته وتراكم القضايا في المحاكم بسبب الوباء الذي أدى إلى زيادة عدد نزلاء السجون.

وكتب: “كل هذا يقودني إلى استنتاج لا مفر منه مفاده أنه في عام 2022، يجب أن أكرس اهتمامي وطاقتي الكاملة وغير المقسمة نحو الوفاء بالواجبات التي انتخبني شعب هاريس كانتري لأدائها”.

وغونزاليس، الذي رشحه بايدن للمنصب العام الماضي، كان قد انتقد “مداهمات الهجرة” التي تابعتها الوكالة الفيدرالية في عهد الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.

وتعهد بايدن بالابتعاد عن سياسة الهجرة المتشددة التي انتهجها سلفه، وأصدرت إدارته تعليمات بالتركيز على ترحيل المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، واستهداف أصحاب الأعمال الذين يستغلون المهاجرين بدلا من مداهمة أماكن العمل للبحث عن الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني.

وجاء التأخير في التصديق على تعيين غونزاليس بعد أن أثار السناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، مخاوف بشأن مزاعم عنف منزلي مع زوجته قبل عدة سنوات، وهو ما نفاه هو وزوجته.

ونظر موظفون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ في هذه الاتهامات ووجدوا أنها لا أساس لها وفقا لملخص للنتائج التي توصلوا إليها واطلعت عليها رويترز.

وقال متحدث البيت الأبيض: “نشكر غونزاليس على استعداده للعمل في مواجهة مزاعم لا أساس لها ضد أسرته”.