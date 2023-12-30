مرشح رئاسي: سيادة واستقلال تايوان يخصان شعبها

قال المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تايوان السبت إن سيادة واستقلال تايوان يخصان شعبها، وذلك في مناظرة محتدمة مع مرشحين آخرين تركزت بشكل كبير على مجادلات حول الصين والتوترات في مضيق تايوان.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير\كانون الثاني في ظل التصعيد العسكري والسياسي الذي تقوم به الصين لتأكيد سيادتها على الجزيرة، ويشمل ذلك إرسال طائرات حربية بانتظام إلى مضيق تايوان.

وأكد لاي تشينغ-تي نائب الرئيسة والمرشح للانتخابات الرئاسية وينتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، في مناظرة قبل الانتخابات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، أنه مستعد لإجراء محادثات مع الصين التي رفضت مرارا عروضه للحوار لأنها تراه انفصاليا.

ويتقدم لاي بشكل عام في استطلاعات الرأي بنحو خمس نقاط، لكن البعض يرون أن هو يي-إيه من حزب كومينتانج، أكبر أحزاب المعارضة، لا يتخلف عنه سوى بفارق ضئيل.

ووصفت الصين الانتخابات بأنها خيار بين الحرب والسلام.