الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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مرض الخناق يظهر في محافظات جزائرية جنوبية

منذ 34 دقيقة
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أعلنت الجزائر ظهور حالات من مرض الخناق (الدفتيريا) في محافظات من الجنوب، وخصوصاً المناطق الحدودية مع دول الساحل مثل مالي والنيجر.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم، أنه تم تسجيل 80 حالة إلى حدّ الآن، من بينها 16 حالة مؤكدة.

وكانت أغلبية الحالات المسجلة لرعايا أجانب من دول مجاورة غير ملقحين، يعيشون في ضواحي مدينة تمنغست.

وشملت حملة التلقيح أكثر من 10100 شخص.

وبحسب البيان نفسه، فقد تم اتخاذ الإجراءات كافة بشكل عاجل من قبل السلطات الصحية المحلية من أجل تفادي انتشار المرض.

أما المختصون، فيؤكدون أن الخناق او الدفتيريا، هو مرض شديد العدوى، وتسبّبه بكتيريا سامة خارجية، تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر أو من خلال الرذاذ التنفسي، بينما الوقاية منه فتتم عبر التلقيح.

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