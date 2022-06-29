الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مركبة فضاء صينية تحصل على صور لكوكب المريخ بأكمله

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الأربعاء أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة حصلت على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله منها صور لقطبه الجنوبي بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام الماضي.

ووصلت مركبة الفضاء تيانوين-1 بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير شباط 2021 في أول رحلة فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.

ومن بين الصور التي التقطت من الفضاء أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه.

وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

    المزيد من أخبار العالم

    أنابيب الغاز
    بعد خلاف دبلوماسي.. إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب
    ينس ستولتنبرغ
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أمين عام حلف شمال الأطلسي: روسيا تشكل تهديداً مباشراً لدول الحلف
    ينس ستولتنبرج
    أمين عام حلف الناتو يتوقع أن يتم التصديق سريعا على عضوية السويد وفنلندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا