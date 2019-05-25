مركز أبحاث كندي يكشف حملة تضليل إعلامي “مرتبطة بإيران”

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أعلن باحثون كنديون عن اكتشاف حملة تضليل، قد تكون مرتبطة بإيران، تقوم على انتحال صفة وسائل إعلام لنشر أكاذيب تستهدف بعض الدول منها الولايات المتحدة والسعودية.

وقال باحثون في مركز “سيتيزن لاب Citizen Lab” التابع لجامعة تورونتو، إن مجموعة “متحالفة مع إيران” قامت بانتحال صفة وسائل إعلام باستخدام مواقع مقلّدة من أجل “نشر أكاذيب وتضخيم روايات” ضد السعودية والولايات المتحدة.

وقال الباحثون إن المجموعة التي أطلقوا عليها تسمية “إندلس مايفلاي” تستخدم هويات مزوّرة لتضخيم الروايات عبر إطلاق تغريدات بشأنها أو إرسال الروابط لأطراف آخرين.

وغالباً ما يستخدم صحافيون القصص التي تنشرها وسائل الإعلام.

وأعطى الباحثون مثالاً على ذلك قصة نشرتها وكالة “رويترز” في عام 2017 مستقاة من رواية ملفّقة قيل إنها نشرت في صحيفة “ذا لوكال” السويسرية.

واستخدمت صحف مثل “غلوبال نيوز” و”جيروزالم بوست” وغيرها قصة وكالة “رويترز” التي عادت وحذفتها.

وتعمد مجموعة “إندلس مايفلاي Endless Mayfly” عادة إلى حذف مقالتها الأصلية المزيفة بعيد نشرها لإخفاء أثرها، لكن الإحالات إلى المحتوى الخاطئ غالباً ما تبقى متواجدة على الانترنت.

وقد نشرت المجموعة 135 رواية مزيّفة، وأوجدت 72 اسم نطاق مشابه لوسائل إعلام مشهورة باستخدام أخطاء إملائية شائعة في أسماء المواقع. (على سبيل المثال “ذا غاراديان” بدلاً من “ذا غارديان”).

وقال معدّو التقرير إنه “لا يمكنهم أن يثبتوا بشكل قاطع” وقوف إيران وراء الحملة، لكنّهم خلصوا في تقريرهم إلى أن “إيران أو جهة متحالفة معها” هي المذنب “المرجح”، مشيرين إلى أن الروايات تتطابق مع مصالح إيران وخطابها السياسي