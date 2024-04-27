مركز أرصاد روسي يتوقع استمرار خطر الجفاف في جزء من المنطقة الجنوبية

قال مركز الأرصاد الجوية في روسيا، اليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، إنه يتوقع استمرار خطر الجفاف خلال مايو أيار في النصف الشرقي من المنطقة الاتحادية الجنوبية، وهي إحدى المناطق الرئيسية في البلاد لزراعة القمح وتصديره.

وذكر المركز في توقعاته للطقس خلال الشهر المقبل “في النصف الشرقي من المنطقة الاتحادية الجنوبية، سيظل خطر الجفاف قائما على خلفية النقص المحتمل في هطول الأمطار”.

وقد بدأ محللون بالفعل في خفض توقعاتهم لمحاصيل الحبوب في ظل الطقس الجاف الذي يضرب جنوب روسيا.

وقال رومان فيلفاند، المدير العلمي للمركز، أمس الجمعة إن حالة الطقس للمحاصيل “طبيعية بوجه عام”، مشيرا إلى أنها مرضية في مناطق جنوب وشمال القوقاز.

وذكرت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية أن المزارعين زرعوا 3.3 مليون هكتار من الحبوب حتى 19 أبريل نيسان مقارنة مع 3.8 مليون هكتار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة الزراعة الروسية الأسبوع الماضي إن محصول الحبوب الروسي في العام الجاري قد ينخفض إلى 132 مليون طن متري من 144.9 مليون طن في 2023.