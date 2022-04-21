مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف عن أول أيام عيد الفطر

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن يوم الاثنين الموافق للـ2 من أيار، أول أيام ​عيد الفطر​ في معظم الدول، حيث سيتم تحرى هلال شهر شوال يوم السبت 30 نيسان الموافق للـ29 من رمضان.

وأشار مدير مركز ​محمد شوكت​ عودة، إلى أنه “بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأحد 03 نيسان ومنها سلطنة عمان والأردن و​المغرب​ وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند و​بنغلادش​ وباكستان و​إيران​ وغانا، فستتحرى الهلال يوم الأحد 01 أيار الموافق 29 رمضان فيها”.

وأضاف: “أما تلك التي بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 نيسان فستتحرى الهلال يوم السبت 30 نيسان، وستكون رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 02 أيار عيد الفطر السعيد فيها”.

وأوضح، أنه “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة ​أستراليا​ وما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم ​أوروبا​ وجنوب القارة الإفريقية.. كما أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية”.

وشدد عودة، على أنه “تكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من ​الولايات المتحدة​ و​أميركا​ الوسطى، وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 02 أيار هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد فيها”. ولفت إلى أنه “من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 أيار في كل من الهند وبنغلادش وباكستان”.