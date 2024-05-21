مركز بحثي: شحنات النفط معرضة للخطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ذكر باحثون اليوم الثلاثاء أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل بشدة شحنات النفط الخام ويهدد أمن الطاقة في الدول التي تعتمد على الاستيراد مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وذلك مع تعرض العديد من أكبر موانئ العالم لفيضانات.

وحذر مركز مخاطر المياه الصيني في تقرير من أن ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار الناجم عن زيادة درجات الحرارة يمكن أن “يتسبب في ارتفاع لعدة أمتار لا يمكن إيقافه (ارتفاع مستوى سطح البحر) وهو ما لن يؤدي إلى إغراق موانئ النفط الرئيسية وتعطيل تجارة النفط العالمية فحسب، بل سيغمر أيضا المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية”.

وقدر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في 2021 أن متوسط ​​مستويات سطح البحر يمكن أن يرتفع بأكثر من متر بحلول نهاية القرن في ظل الاتجاهات الحالية، مضيفا أن ارتفاعا بواقع مترين غير مستبعد.

وذكر مركز مخاطر المياه الصيني بعد إجراء “اختبار الضغط” على البنية التحتية البحرية المستخدمة لتصدير واستيراد النفط الخام أن الموانئ المنخفضة ومنشآت التزويد بالوقود معرضة لمخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر على نحو خاص.

وأوضح المركز أن 12 من بين أكبر 15 ميناء تستقبل الناقلات من المتوقع أن تتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر بمتر واحد، من بينها خمس موانئ في آسيا.

وأضاف أن ما يصل إلى 42 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية من السعودية وروسيا والولايات المتحدة والإمارات معرضة للخطر، مما قد يؤثر على 45 بالمئة من شحنات الخام المتجهة إلى الصين وأمريكا وكوريا الجنوبية وهولندا.

ويتعين على البلدان الآسيوية باعتبارها الأكثر عرضة للمخاطر أن تقود جهود التحول العالمي بعيدا عن النفط، وأيضا جهود تحسين متانة البنية التحتية للموانئ.