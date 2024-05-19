الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مروحية الرئيس الإيراني وعدد من وزرائه تتعرض لحادث "صعب".. ما مصيرهم؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - مايو - 2024 4:33 مساءً
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

A A A
طباعة المقال

كشف تقرير أولي نشره التلفزيون الإيراني بوقوع حادث “هبوط صعب” لطائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث، لكن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعّبان من مهمة هذه الفرق.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

بدورها، أشارت وكالة تسنيم للأنباء أن الرئيس كان يتنقل ضمن موكب من 3 مروحيات، وأضافت أن المروحيتين الأخريين تقلان عددا من الوزراء وقد وصلتا إلى وجهتهما بسلام.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

معتقلات فلسطينيات
إسرائيل تواصل اعتقال امرأتين فلسطينيتين بظروف صعبة
سماسكو السعودية
سماسكو السعودية تحدد سعر السهم في الطرح العام الأولي عند 7.50 ريال
أكياس دم - تعبيرية
فضيحة الدم الملوث.. بريطانيا تستعد لتعويض آلاف الضحايا بمبلغ 12.7 مليار دولار

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
حادث سير (تعبيرية)
حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!