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مزاعم إيرانية.. أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن

23 - يونيو - 2021
إيران تراوغ بالعودة للاتفاق النووي

إيران تراوغ بالعودة للاتفاق النووي

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رغم العقبات الكثيرة التي كشفت عنها الدول المشاركة في محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي، إلا أن إيران تزعم أنه تم الاتفاق على رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط والشحن.

وزعمت إيران اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع عقوبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية، غير أن ألمانيا حذرت من أن القضايا الرئيسة لا تزال قيد المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتتماشى التصريحات الواردة على لسان مدير مكتب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني بأن واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الجارية في فيينا منذ أبريل نيسان.

وأُرجئت المحادثات يوم الأحد من أجل عقد الوفود مشاورات في عواصمها، وذلك بعد يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران والتي فاز بها إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية وأحد غلاة المحافظين والمدرج اسمه على القائمة السوداء الأمريكية. ومن المقرر أن يتسلم رئيسي المنصب من روحاني في أغسطس آب.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي مدير مكتب روحاني قوله إنه ”تم التوصل إلى اتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب“.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء إنه ما زال يتعين على إيران والقوى العالمية تجاوز عقبات كبيرة، مكررا ما ذهب إليه المفاوضون الغربيون والإيرانيون.

وقال ماس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين ”نحقق تقدما لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها“ مضيفا أنه من الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات.

وأبلغ وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية فرانك ريستر المشرعين بأن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أن ذلك قد لا يكون سريعا.

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