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جيبوتي تزيد إنتاج الكهرباء بمزرعة رياح جديدة

منذ ساعتين
مزرعة رياح

مزرعة رياح

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دشنت جيبوتي اليوم الجمعة مزرعة رياح بقدرة 60 ميجاوات لتزيد بذلك طاقة توليد الكهرباء فيها بحوالي 50 بالمئة وتقلص اعتمادها الضخم على الكهرباء المستوردة.

ومع تشغيل مزرعة الرياح (ريد سي باور) التي تبلغ تكلفتها 122 مليون دولار وتقع بالقرب من بحيرة قبة الخراب وتم الإعلان عنها في 2020، ستتجنب البلاد إصدار 252500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وذلك بحسب تحالف المستثمرين الذي يشمل (أفريكا فاينانس كوربوريشن) وبنك التنمية الريادية الهولندي (إف.إم.أو).

ويجري حتى الآن توليد الكهرباء محليا لسكان جيبوتي البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالكامل من خلال حرق الوقود الأحفوري، مع استيراد ما بين 60 و80 بالمئة من الكهرباء المستهلكة من إثيوبيا المجاورة.

وقال سامايلا زوبايرو رئيس أفريكا فاينانس كوربوريشن “ستؤدي المزرعة الجديدة دورا محوريا في المعركة ضد تغير المناخ”.

وأردف “لا تزيد فقط من إتاحة الطاقة المتجددة في جيبوتي، لكنها تحد أيضا بشكل ضخم من الانبعاثات المتولدة من المحطات والمصانع الحرارية بالمنطقة”.

وستبيع مزرعة الرياح الطاقة المتولدة منها بموجب اتفاق شراء كهرباء طويل الأجل إلى شركة الكهرباء الوطنية في جيبوتي.

    المصدر :
  • رويترز

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