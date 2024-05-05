مزودو الخدمات التلفزيونية بإسرائيل يعلقون بث قناة الجزيرة.. ورابطة الصحافة الأجنبية تندد

أوقف مزودو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل بإسرائيل بث قناة الجزيرة اليوم الأحد بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر لما تمثله من تهديد للأمن القومي على حد قولها.

وجاء في رسالة على القناة بعد حجبها بخدمة البث الفضائي “ياس” “بموجب قرار الحكومة، تم إيقاف بث قناة الجزيرة في إسرائيل”. وقال شهود إن خدمة (هوت) للبث عن طريق الكابل اتخذت إجراء مماثلا.

وبدورها اعتبرت رابطة الصحافة الأجنبية أن قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة هو يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية، ومدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.

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