الأحد 26 شوال 1445 ﻫ - 5 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مزودو الخدمات التلفزيونية بإسرائيل يعلقون بث قناة الجزيرة.. ورابطة الصحافة الأجنبية تندد

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أوقف مزودو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل بإسرائيل بث قناة الجزيرة اليوم الأحد بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر لما تمثله من تهديد للأمن القومي على حد قولها.

وجاء في رسالة على القناة بعد حجبها بخدمة البث الفضائي “ياس” “بموجب قرار الحكومة، تم إيقاف بث قناة الجزيرة في إسرائيل”. وقال شهود إن خدمة (هوت) للبث عن طريق الكابل اتخذت إجراء مماثلا.

وبدورها اعتبرت رابطة الصحافة الأجنبية أن قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة هو يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية، ومدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.

للمزيد اقرأ:

مدير مكتب الجزيرة يندد بقرار إسرائيل وقف عمل القناة ويعد برد قانوني

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وليام بيرنز
غزة تحت النار
مدير (سي.آي.إيه) يتوجه إلى قطر لدعم جهود الوساطة في النزاع بين إسرائيل وحماس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأوكرانيون يحتفلون بعيد القيامة في ظل الحرب مع روسيا
غزة تحت النار
الشرطة تبدأ إزالة مخيم محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة جنوب كاليفورنيا

الأكثر قراءة

أوجيرو
بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
تولى ملف لبنان سابقاً.. تفاصيل خطيرة عن عمالة قائد بالحرس الثوري الإيراني لأميركا
رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي
مشموشي: لا إعلان عن مباراة للسلك الخارجي