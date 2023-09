مزيد من التكهنات.. قديروف يُطلّ بوزن زائد وصوت متعب!

بعدما عرضت القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان مقطع فيديو، الأربعاء الماضي، يظهر فيه الزعيم بصحة جيدة عقب أسابيع من الاختفاء، أطلّ الرجل شخصيًا.

ففي سلسلة من مقاطع الفيديو صدرت مؤخرًا، بدد الزعيم الشيشاني الإشاعات المستمرة حول شدة مرضه، حيث ظهر قديروف وهو يمشي في حديقة، ويؤكد للناس على أنه بخير، وفقًا لصحيفة “التيلغراف”.

وقال: “أنا لا أموت.. أنصح بشدة أي شخص لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت أن يمشي في الهواء الطلق ويرتب أفكاره.. المطر ينشط بشكل رائع”.

After the massive celebrations we saw, about Kadyrov “going in a Coma”…

"I highly recommend to everyone who can't distinguish truth from lies online to take a walk in the fresh air and clear their thoughts. Rain is wonderfully invigorating”

Some people never learn…#Kadyrov pic.twitter.com/uF66IYSDcn

— il libanese (@Ramy_Sawma) September 17, 2023