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مزيد من الجثث.. عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا يتزايد

منذ 14 دقيقة
آثار الدمار الذ ي خلفه انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا

آثار الدمار الذ ي خلفه انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا (رويترز)

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها (الثلاثاء 16-8-2022) إن عمال الإنقاذ انتشلوا مزيدا من الجثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى حادث الأحد إلى 15.

وقالت إن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن دمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة ما لا يقل عن 62 شخصا.

ووقع الانفجار بُعيد ظهر الأحد بسوق الجملة في سورمالو، ونقلت وسائل إعلام عن شهود قولهم إنّ الانفجار وقع في مكان تُخزّن فيه ألعاب ناريّة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود، وفي تسجيل آخر، يُسمع دويّ انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب ناريّة.

وتشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو 3 ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب عام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقًا أنّه لم يُعثر في نهاية المطاف على أيّ عبوات ناسفة في داخله.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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