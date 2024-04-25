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مزيد من الضغوط.. أمريكا وبريطانيا توسعان العقوبات على إيران

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2024 6:03 مساءً
عقوبات أمريكية بريطانية على إيران

عقوبات أمريكية بريطانية على إيران

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كشف موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني أن واشنطن فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وروسيا.

وذكر الموقع أيضا أن العقوبات الصادرة اليوم الخميس تستهدف شركة بويا إير وثمانية أفراد وخمس سفن و15 كيانا.

وعلى نفس المنوال، أدرجت بريطانيا 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الذي يستهدف إيران، فقد أظهر إشعار رسمي أن بريطانيا أدرجت اليوم الخميس ستة عناصر جديدة على نظامها للعقوبات على إيران.

كما أكدت بريطانيا اليوم الخميس أنها فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات إيرانية في قطاع الدفاع بالبلاد لتورطهم فيما وصفته بأنه “نشاط عدائي” من جانب الحكومة الإيرانية.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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