"مسألة أسابيع".. بلينكن يهدد إيران في حال فشل المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة، محذراً من أنه سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: “ثمة إلحاح حقيقي والأمر بات حالياً مسألة أسابيع، لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك بالاتفاق” النووي لعام 2015.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية على الحاجة إلى تحقيق “تقدّم عاجل” في المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

“نحتاج إلى تقدّم عاجل”

وقالت لصحافيين في برلين إن “النافذة لإيجاد حل تشارف على الإغلاق”، مضيفة “المفاوضات في مرحلة حاسمة.. نحتاج إلى تقدّم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك”.

بينما، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الخميس، على أن لا يمكن للمفاوضات المنعقدة في جنيف بين القوى الكبرى وإيران أن “تمضي بهذا البطء”، الذي سيجعل من إعادة إحياء الاتفاق النووي أمرا مستحيلا.

ووصف التقدّم الذي تم إحرازه في المحادثات بأنه “جزئي وخجول وبطيء”، فيما لفت إلى وجود “حاجة ملحّة لتغيير الوتيرة وإلا فستكون نهاية +خطة العمل الشاملة المشتركة+ حتمية” بالإشارة إلى الاتفاق باسمه الرسمي.

في السياق، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، أنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية، لأن المسار الحالي لن يفضي إلى اتفاق.